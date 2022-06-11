Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisindeki Türkmenlerin kotasının 7'ye çıkarılması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisindeki Türkmenlerin kotasının 7'ye çıkarılması gerektiğini söyledi

11.06.2022 20:35
Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisindeki Türkmenlerin kotasının 7'ye çıkarılması gerektiğini söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Meclisinde Türkmenlere ayrılan kotanın 5'ten 7'ye çıkarılması gerektiğini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Meclisinde Türkmenlere ayrılan kotanın 5'ten 7'ye çıkarılması gerektiğini belirtti.

Bakan Maruf, Erbil'de ITC yetkilileri ve Türkmen halkın katıldığı toplantıda konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Maruf, "Biz her zaman Türkmenlerin parlamento ve hükümete aktif bir şekilde katılmasından yanayız. Geçmişte de bu aktif bir şekilde yapılmıştır." diye konuştu.

IKBY Meclisindeki kota sayısının artırılması talebini yineleyen Maruf, etnik gruplara ayrılan kotanın 11'den 15'e, Türkmenlerin kotasının da 5'ten 7'ye çıkarılması gerektiğini söyledi.

Maruf, IKBY seçimlerinde azınlık kotasının tek bir seçim merkezi üzerinden uygulanmasından yana olduklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmen Bakan Maruf, IKBY Meclisindeki Türkmenlerin kotasının 7'ye çıkarılması gerektiğini söyledi - Son Dakika

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