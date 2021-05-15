Türkmen Bakan Maruf, Mersin'de Iraklı şahsın darbedilmesi olayının "siyasi amaç" için kullanıldığını söyledi - Son Dakika

Türkmen Bakan Maruf, Mersin'de Iraklı şahsın darbedilmesi olayının "siyasi amaç" için kullanıldığını söyledi

15.05.2021 20:03
Türkmen Bakan Maruf, Mersin'de Iraklı şahsın darbedilmesi olayının

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Mersin'de iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişinin darbedilmesinin "ırkçı saldırı" ile alakası olmadığını,...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Mersin'de iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişinin darbedilmesinin "ırkçı saldırı" ile alakası olmadığını, bazı tarafların olayı "siyasi amaç" için kullandığını belirtti.

Türkmen Bakan Maruf, Anadolu Ajansı (AA) Erbil ofisine gerçekleştirdiği bayram ziyareti sırasında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son günlerde bazı medya kuruluşlarında Mersin'deki olaya ilişkin farklı yorumlar ve yayınlar yapıldığını aktaran Maruf, bunların hiçbir şekilde, etnik ve dini gruplar arasındaki birlikte yaşam anlayışına hizmet etmediğini dile getirdi.

Maruf, Türkiye ile IKBY arasında hem hükümet hem de vatandaşlar arasında her zaman güzel bir ilişki olduğunu ifade ederek, Mersin'deki olayın kaza sonucu gerçekleşen bir kavga olduğunu söyledi.

IKBY'den binlerce kişinin sağlık ve eğitim gibi sebeplerle Türkiye'ye gittiğini hatırlatan Maruf, "(Olayın) Hiçbir ırkçı saldırı ile alakası yok. Bazı taraflar ne yazık ki bunu bir siyasi amaç için kullanmaya çalışıyorlar." dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya şükranlarını bildirmek istediğini kaydeden Maruf, yetkililerin süreci yakından takip ettiğini ve Erbilli aile ile yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

IKBY basını ve sosyal medyada, söz konusu olayın "Kürtlere ırkçı bir saldırı olduğu" yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştı.

Olay nasıl yaşandı?

Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi dün tutuklanmıştı.

Tatil için Irak'ın Erbil kentinden Antalya'ya giden M.M.K, içerisinde ailesinin de bulunduğu otomobille Gözsüzce Mahallesi'nde hasarlı trafik kazasına karışmıştı.

Kazanın ardından M.M.K. ile diğer otomobildeki M.F.O, M.B. ve S.O. arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada darbedilen M.M.K. ambulansla kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Güvenlik güçleri, kavgaya karışan M.F.O, M.B. ve S.O'yu kısa sürede yakalamıştı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.F.O. ve M.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, S.O. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.M.K. de taburcu edilmişti.

"Tamamen adli bir olay"

Mersin Valiliğinden dün yapılan açıklamada, olayın hasarlı trafik kazasından sonra yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsızdır, tamamen adli bir olaydır. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir. Irak vatandaşı M.M.K. Anamur Devlet Hastanesinde tamamlanan tedavinin ardından taburcu edilmiştir. Büyük bir üzüntü duyduğumuz olayda yaralanan Iraklı şahıs ve ailesi, ilçemizde bizim misafirimizdir."

Türkmen, Mersin, IKBY, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmen Bakan Maruf, Mersin'de Iraklı şahsın darbedilmesi olayının 'siyasi amaç' için kullanıldığını söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi İsrail'in saldırılarına dünyadan tepki var! 11 ülkede protesto yürüyüşleri düzenlendi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi Şampiyonluk yolunda son virajda Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor! Canlı anlatım Şampiyonluk yolunda son virajda Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor! Canlı anlatım Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir Medya devlerinin binasına vur emrini veren İsrailli subaydan küstah sözler: Peygambere salavat getir Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı Ailesini rehin alan şahıs, babasını öldürdü! 3'ü jandarma 6 kişiyi de yaraladı Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı Göztepe maçı öncesi kalabalık Beşiktaş kafilesi kriz çıkardı İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
Ata Demirer müjdeyi verdi! Yeni filmiyle seyirci karşısına çıkıyor Ata Demirer müjdeyi verdi! Yeni filmiyle seyirci karşısına çıkıyor         
20:50
İzmir'de seyirci krizi büyüyor! Göztepe'de yönetim maça gitmeme kararı aldı İzmir'de seyirci krizi büyüyor! Göztepe'de yönetim maça gitmeme kararı aldı         
20:02
Galatasaray, Yeni Malatya kalecisi Ertaç'ı bir türlü geçemiyor! Canlı anlatım Galatasaray, Yeni Malatya kalecisi Ertaç'ı bir türlü geçemiyor! Canlı anlatım         
19:19
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor karşısında mucize arıyor! Canlı anlatım Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor karşısında mucize arıyor! Canlı anlatım         
19:15
Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı Muharrem İnce'nin partisinin ismi ve logosu sızdı         
19:11
Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada gündem oldu         
18:15
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı         
17:15
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım         
16:45
Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı Guardiola'yı çıldırtan kare! Ünlü teknik adamın kızı, ezeli rakip futbolcusuyla dudak dudağa yakalandı         
15:59
Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı Her şeyden habersiz yolda yürüyen yayalara tır çarptı: 2 ölü, 5 yaralı         
15:53
Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor         
13:47
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun         
11:47
Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum         
11:37
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı         
22:27
Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 20:55:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkmen Bakan Maruf, Mersin'de Iraklı şahsın darbedilmesi olayının "siyasi amaç" için kullanıldığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement