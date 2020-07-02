Türkmen Cephesi lideri Salihi Irak'ta istikrar çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin çıkardığı çatışmaların da ülkedeki istikrarın önünde önemli bir engel olduğunu söyledi.

Salihi, Türk Miras Vakfının (THO) düzenlediği özel bir webinarda Irak'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe- Kartal Operasyonu'na desteğini belirten Salihi, bu operasyonun PKK terör örgütünün Irak'taki sığınaklarını hedef aldığının ve Irak için de sorun olan terör örgütünü ortadan kaldırmaya yönelik olduğunun altını çizdi.

Salihi, Kovid-19 salgını ile DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin Irak'ta yol açtıkları çatışmaların Irak'ta istikrar konusunda engel teşkil eden iki önemli konu olduğunu söyledi.

Bu iki sorunun yanı sıra uluslararası toplumun Türkmenler gibi azınlık gruplara yeterince odaklanmadığını belirten Salihi, Türkmen toplumunda son zamanlarda artan etkinliğinin bu durumu değiştirebileceğini umut ettiklerini söyledi.

Ülkede istikrarın ancak "aşırıcı" grupların ortadan kaldırılması ile mümkün olabileceğini anlatan Salihi, bunun da uluslararası toplumun ülkedeki tüm gruplarla iş birliğini artırmasıyla mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ülkedeki istikrar çalışmalarını zorlaştırdığını kaydeden Salihi, buna rağmen özellikle de ülkedeki genç nüfusun istikrar için çalışmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ancak Türkmen lider, terör örgütlerinin varlığının yanı sıra Irak'ta devam eden askeri operasyonların da istikrar çalışmalarını sekteye uğrattığına işaret etti.

Salihi, ABD'nin Irak'ta sadece radikal örgütlere odaklandığını belirterek bu konu dahil bölgedeki diğer konularda da Washington'un Türkmenlerle çalışmasının önemine vurgu yaptı.