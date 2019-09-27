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Türkmen Cephesi Sorumlusu IKBY Bölge Bakanı Maruf Açıklaması

1 saat önce

Irak Türkmen Cephesi IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, "Irak'ta bir Anayasa var biz o Anayasa içinde siyasetimizi yaparız. Hiçbir zaman anayasanın dışına çıkmadık" dedi.

Türkmen Cephesi Sorumlusu IKBY Bölge Bakanı Maruf Açıklaması, System.String[]

Irak Türkmen Cephesi IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, "Irak'ta bir Anayasa var biz o Anayasa içinde siyasetimizi yaparız. Hiçbir zaman anayasanın dışına çıkmadık" dedi.


Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Irak Türkmen Cephesi'nin düzenlediği "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Türkmenlerin Durumu ve Türkiye" başlıklı konferansta Irak Türkmen Cephesi IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf konuşmacı olarak katıldı. Maruf bölgede yaşanan sürece ilişkin tarihi gelişimi anlattı. Öte yandan, bölgedeki Türkmenlerin içinde bulunduğu siyasal durum, Bağdat ile olan ilişkiler, Kerkük'te yaşanan gelişmeler, Yeni Hükümette Türkmenlerin pozisyonu, Türkmenlerin diğer etnik gruplarla olan ilişkileri ve Türkiye ile Türkmenler arasındaki diyalog üzerine konuşma yaptı.


Maruf, "Türkmen cephesi, bulunduğu bütün şehirlerde çalışmalarını etkili bir şekilde gerçekleştiriyor. Bölgede yaşayan bugün bir çok öğrencimiz ana dilinde Türkçe eğitim alıyor. Bu süreç içerisinde yaşanan bir çok anlaşmazlık nedeniyle Türkmen Cephesi üzerinde baskılar ve saldırılar oldu. Bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımızı kardeşlerimiz olarak kabul ediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu bölgeden çekildikten sonra, Türkmenlerin varlığı diğer bölgeye gelenler tarafından yok edilmeye çalışıldı. Irak'ta bir anayasa var, biz o anayasa içinde siyasetimizi yaparız. Hiçbir zaman anayasanın dışına çıkmadık. Biz her zaman Kürt ve Türkmen kardeşliğine inanan toplumuz. Geçmişte bu iki toplum hep birlikte olmuştur. Bu iki toplum çok önemlidir" dedi. - ANKARA

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:42 Kaynak: İHA
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