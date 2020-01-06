Türkmen çocuklara Kur'an-ı Kerim dağıtıldı - Son Dakika

Kur'an'a Hizmet Derneği, merkezi İzmir'de bulunan Uluslararası Türkmen Strateji ve Düşünce Derneğinde eğitim gören Türkmen çocukları ziyaret Kur'an-ı Kerim dağıttı.



Kur'an'a Hizmet Derneğinin üyeleri, Türkmen çocuklarla bir araya geldi. Merkezi İzmir'de bulunan Uluslararası Türkmen Strateji ve Düşünce Derneğinde eğitim gören Türkmen çocuklara yapılan ziyarette, Türkmen Dernek Başkanı Muhammed Muhey ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.



Kuran'a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, Türkmen çocuklara "Kur'an-ı Kerim Sevgisi" ile alakalı seminer verdi. Seminerin sonunda da çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye edildi, çeşitli ikramlar yapıldı.



Programa Kur'an'a Hizmet Derneğini temsilen katılan Fuat Çakmak da, şöyle konuştu:



"Kur'an-ı Kerim'in tüm insanlık alemini kapsayan, kutlu mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, Kur'an öğrenmek ve okumak isteyen; fakat imkanları son derece sınırlı olanlara destek olmak amacıyla dernek olarak ihtiyaç olan her yere Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıyoruz. Bugün de Türkmen kardeşlerimizin yanındayız ve burada olmaktan çok mutluyuz. Kur'an-ı Kerim dağıtımlarımız aralıksız devam edecek." - İZMİR