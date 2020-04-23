Türkmen çocuklardan 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

Çobanbey'deki Türkmen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çektikleri video ile kutladı.



Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Suriye'nin Halep ilinde bulunan Çobanbey beldesinde yaşayan Türkmen çocuklar da evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Türk bayrakları taşıyan Türkmen çocuklar şarkı söyledi, kutlama mesajı gönderdi. - HALEP