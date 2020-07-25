Türkmen Dağı Frig Yoluna yürüyüş parkuru - Son Dakika

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün Türkmen Dağı Frig Yoluna doğa ve tarih severler için yeni bir yürüyüş parkuru oluşturmak için çalışmalara başladığı bildirildi.

Bu amaçla Türkmen Dağı Frig Yolu yürüyüş güzergahının belirlenmesi için yapılan incelemeler Bölge Müdürü Hasan Keskin başkanlığında, Odun Dışı ve Hizmetler Şube Müdürü Cihan Köse, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, Sabuncupınar İşletme Şefi Sümeyra Ezgin Çapar ve Türkmendağı İşletme Şefi Timuçin Özdemir'in katılımı ile gerçekleştirildi.

Takriben 20 kilometre olarak belirlenen Türkmen Dağı Frig Yolu yürüyüş güzergahının, Söğütlü Yayla, Gölcük Yaylası, İnli Yayla, Türkmen suyu'nun çıktığı yer olan Doğankaya İncik Suyunu geçerek Fındık Köyü ve Doğuluşah köyü arasında yer alan Frigya yollarından sonra İnli köyü Şapalleri ve Kayzer kalesi ile Ilıca Kaplıcalarında sonlanması planlanıyor.

Türkmen Dağı'nda yaptığı incelemelerde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bölge Müdürü Hasan Keskin," Frigyalıların kayalara evler, kaleler, anıtlar oyarak kurduğu, kocaman bir medeniyetin izlerini sürmek ve muhteşem biyoçeşitliliğe şahit olmak isteyen vatandaşlarımız Türkmen Dağı Frig Yolu bittiğinde hafta sonlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekler. Aynı zamanda yaban hayatını gözlemleme şansına da sahip olacaklar bunun yanı sıra kayın, karaçam ve sarıçam ormanlarının iç içe geçtiği bir parkurda keyifle zaman geçirecekler. Doğa yürüyüşlerine merak salmış tüm doğaseverleri bu yolu yürüyerek tarihe adım atmak için çalışmalarımız bittiğinde bekliyoruz. Doğa yürüyüşlerinin insan sağlığına ve psikolojisine büyük faydaları olduğunun kanıtlandığı günümüzde hayat akışı içinde kendine doğada da zaman ayırıp yürüyüşe çıkmak isteyen insanlar için yeni yürüyüş güzergahları belirleyerek, vatandaşların daha kaliteli ve doğa ile iç içe zaman geçirmesine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA