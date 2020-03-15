Türkmen evinde Türkmen geleneği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkmen evinde Türkmen geleneği - Son Dakika

Türkmen evinde Türkmen geleneği

7 saat önce

Develi Kaymakamı Murat Duru Yüzevler mahallesi Muhtarı Yasin Süt'ün baba ocağına misafir oldu.

Türkmen evinde Türkmen geleneği, System.String[]

Develi Kaymakamı Murat Duru Yüzevler mahallesi Muhtarı Yasin Süt'ün baba ocağına misafir oldu.


Mahalle Muhtarı Yasin Süt ve babası Ahmet Süt eskiden kalan Yörük-Türkmen geleneğinin ayrılmaz unsuru olan saz ve söz geleneğini devam ettiriyorlar. Böyle bir kültürün devam etmesinden memnun kalan Develi Kaymakamı Murat Duru; "Ana sütü gibi temiz, ana sütü gibi duru türkülerimizi bağlama eşliğinde baba oğul seslendirdiler. Bizler de çocuklarımla beraber bir Yörük-Türkmen ailesi olarak saz ve söz eşliğinde türkülerimizi dinlemekten ziyadesi ile mutlu olduk. Muhtarımıza ve güzel ailesine misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:37 Kaynak: İHA
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