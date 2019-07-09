Türkmen FETÖ şüphelisi, sınırda yakalandı
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EDİRNE'de, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla aranan Y.N., yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken, jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:59 Kaynak: DHA
EDİRNE'de, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla aranan Y.N., yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçmek isterken, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Köşen köyü TEM gişeleri mevkisinde durdurdukları yolcu otobüsünde, yolcu olarak bulunan ve yapılan GBT sorgusunda 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan arandığı belirlenen Y.N.'yi gözaltına aldı. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığında olduğu tespit edilen Y.N.'nin, jandarmadaki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.
- Edirne
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