Türkmen Kadınlardan Sıfır Atık Projesi'ne Destek

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO Geçici Barınma Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren Türkmen kadınlar "Sıfır Atık Projesi"'ne destek olmak amacıyla bez çanta diktiler.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO Geçici Barınma Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren Türkmen kadınlar "Sıfır Atık Projesi"'ne destek olmak amacıyla bez çanta diktiler.





Kamp içerisinde açılan dikiş nakış kursunda eğitim gören kursiyerler tarafından dikilen çantalar, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce'nin de katılımlarıyla, İlçe merkezinde kurulan pazarda alışveriş yapan vatandaşlara dağıtıldı.





Kaymakam Yüce, satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretli olarak verilecek ve doğa kirliliğine neden olan plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.



Çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla bez torba dağıttıklarını belirten Yüce, "Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Burada sizlere de çok büyük işler düşüyor, evinizde, bahçenizde, dolayısıyla yaşadığınız her yerde çevreyi ve doğayı temiz tutunuz. Bu bez torbaların hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.



Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarda, bez poşet kullanmaktan son derece memnun olduklarını ve Kaymakam Yüce'ye teşekkür ettiler.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Ziraat Bankası 1,4 Milyar Dolarlık Sendikasyon Kredisi Sağladı

Paladyum Fiyatları İki Günde Yüzde 15'ten Fazla Düştü

İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti

İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm