Son Dakika Haberleri: Türkmen lider Salihi'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Türkmen lider Salihi'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkmen lider Salihi'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

41 dakika önce

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkmen lider Salihi'den Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Salihi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın ülkelerin toprak bütünlüğünü esas alan olumlu bir harekat olduğunu ifade etti.

Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın bölgeye yönelik tehditleri konusunda uyarıda bulunan Türkmen lider, şu ifadeleri kullandı:

"Irak, İran, Suriye, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden DEAŞ ve PKK projelerine bölgenin istikrarını bozmamaları için çok dikkatli olunmalıdır."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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