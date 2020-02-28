Türkmen lider Salihi'den Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkmen lider Salihi'den Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika

Türkmen lider Salihi'den Türkiye'ye taziye mesajı

6 saat önce

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı.

Türkmen lider Salihi'den Türkiye'ye taziye mesajı, System.String[]

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Salihi, "Vatan için can veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, komşu ülke Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz ve acılarına ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de Türk askerlerini hedef almasına tepki gösteren Salihi, şöyle devam etti:

"Şam yönetimi, tehlikenin farkında değil. Ruslar ise bölgenin ne kadar kritik olduğunu hala bilmiyorlar. Komşu ülkelerdeki yangını söndürmediğimiz sürece bu ateş bizi de saracaktır."

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:06 Kaynak: AA
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