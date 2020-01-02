Türkmen lider Salihi: "Irak, başka ülkelerin savaş alanına dönüştürülmemeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkmen lider Salihi: 'Irak, başka ülkelerin savaş alanına dönüştürülmemeli' - Son Dakika

Türkmen lider Salihi: "Irak, başka ülkelerin savaş alanına dönüştürülmemeli"

6 saat önce

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Irak'ın başka ülkelerin savaş alanına dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

Türkmen lider Salihi:

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Irak'ın başka ülkelerin savaş alanına dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

Kerkük kentinde basın toplantısı düzenleyen Salihi, ülkede yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ta son üç günde yaşananları "endişe verici" şeklinde niteleyen Salihi, "Irak, başka ülkelerin savaş alanına dönüştürülmemeli." ifadesini kullandı.

Salihi, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi'ye bağlı üsse düzenlediği saldırının ardından yüzlerce kişinin Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırısının, tehlikeli gelişmeler olduğunu ifade ederek, başkentteki olayları endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Hükümet kurma süreci tamamlanmadan bu tür olayların yaşanmasının ülkeyi olumsuz etkilediğini savunan Salihi, Irak'ın yeni bir kaosu kaldıracak güçte olmadığına dikkati çekti.

Türkmen lider ayrıca, Irak topraklarının, başka devletlerin saldırı ve çatışmalarından uzak tutulması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne düzenlediği ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, 31 Aralık 2019'da Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, binanın duvarını ateşe vermiş, ardından kapısını kırarak içeri girmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:10 Kaynak: AA
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