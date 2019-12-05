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Türkmen lider Salihi'nin Özel Kalem Müdürü'nün evine el bombalı saldırı
6 saat önce
Irak Türkmen Cephesi Başkanı (ITC) Erşet Salihi'nin Özel Kalem Müdürü'nün Kerkük'teki evine bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:52 Kaynak: AA
Irak Türkmen Cephesi Başkanı (ITC) Erşet Salihi'nin Özel Kalem Müdürü'nün Kerkük'teki evine bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salihi'nin Özel Kalem Müdürü Behcet İzettin'in Musalla semtindeki evine el bombası atıldığını söyledi.
Motosikletli saldırganların henüz kimliğinin tespit edilemediğini belirten Kamil, saldırı sonucu can kaybı yaşanmadığını ifade etti.
Kamil, saldırının ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlattıklarını kaydetti.
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