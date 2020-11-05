Türkmen lider Salihi, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırısını kınadı - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın ülkenin kuzeyindeki Duhok kentinde Peşmerge güçlerine saldırısını kınadı.

Salihi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın, Peşmerge'ye saldırısını kınıyoruz. Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, bu grupları (PKK) Irak sınırlarından Anayasa'ya dayanarak uzaklaştırmalı." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de PKK'nın Duhok'ta Peşmerge'ye yönelik saldırısını kınamıştı.

Terör örgütü PKK mensupları dün, Duhok'un Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölürken, üç Peşmerge de yaralanmıştı.