Son Dakika Haberleri: Türkmen liderden, "gösterilere dair rapor gerçeklerden uzak" açıklaması
Son Dakika Güncel Türkmen liderden, 'gösterilere dair rapor gerçeklerden uzak' açıklaması

Türkmen liderden, "gösterilere dair rapor gerçeklerden uzak" açıklaması

1 saat önce

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'nin açıklamaları Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle bu ayın başında patlak veren hükümet karşıtı gösterilerle ilgili hazırlanan raporun gerçekleri yansıtmadığını savundu.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'nin açıklamaları Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle bu ayın başında patlak veren hükümet karşıtı gösterilerle ilgili hazırlanan raporun gerçekleri yansıtmadığını savundu.

ITC Başkanı Salihi, konuya dair yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilere ilişkin Planlama Bakanı Nuri ed-Duleymi başkanlığında oluşturulan komisyonun hazırladığı ve kamuoyuyla paylaşılan raporun gerçeklerden uzak olduğunu söyledi.

Raporda, göstericilere yönelik, ölümle sonuçlanacak şekilde gerçek mermi kullanımı hakkında yasal işlem yapılacağına yer verilmediğine dikkati çeken Salihi, raporun hükümeti ve siyasi partileri koruduğunu ifade etti.

Türkmen liderden, gösterilere dair rapor gerçeklerden uzak açıklaması

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:55 Kaynak: AA
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