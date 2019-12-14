Türkmen lideri Salihi: "Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkmen lideri Salihi: 'Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli' - Son Dakika

Türkmen lideri Salihi: "Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli"

6 saat önce

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, ülkede gösterilerin barışçıl ruhunu koruması gerektiğini söyledi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, ülkede gösterilerin barışçıl ruhunu koruması gerektiğini söyledi.

Salihi, Kerkük'te bulunan Irak Türkmen Cephesi başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Göstericilerin ve gösterilerin yapıldığı alanların daha iyi korunmasını isteyen Salihi, silahların da devlet elinden çıkmaması gerektiğini dile getirdi.

Salihi, "Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli" ifadesini kullanarak, göstericilerin haklı taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni hükümetin kurulmasıyla yapılacak anayasa değişikliğinde Türkmenlerin haklarının gözetilmesi gerektiğine vurgu yapan Salihi, haklarının 2003'ten bu yana çiğnendiğini ve bu durumun artık son bulmasını istediklerini aktardı.

Türkmen lideri Salihi: Gösteriler barışçıl olmaya devam etmeli

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:51 Kaynak: AA
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