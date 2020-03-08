Türkmen lideri Salihi: "Irak'ta yeni tip koronavirüsle ciddi mücadele edilmiyor" - Son Dakika
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Türkmen lideri Salihi: "Irak'ta yeni tip koronavirüsle ciddi mücadele edilmiyor"

6 saat önce

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, ülkede giderek etkisini artıran yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hükümet ve Sağlık Bakanlığının yetersiz kaldığını söyledi.

Türkmen lideri Salihi:

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, ülkede giderek etkisini artıran yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hükümet ve Sağlık Bakanlığının yetersiz kaldığını söyledi.

Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Salihi, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin acil şekilde ciddi önlemler almaması durumda vaka sayısının artmasından endişe edildiğini vurgulayarak, yeni tip koronavirüsle mücadelede hükümet ve Sağlık bakanlığının yetersiz kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

"Irak'ta yeni tip koronavirüsle ciddi mücadele edilmiyor" diyen Salihi, Irak'ın özellikle İran ile olan sınır kapılarını kapatma kararını hızla uygulaması ve kentler arası kontrol noktalarında da sıkı denetim yapılmasının önemine işaret etti.

Kerkük girişlerindeki kontrol noktalarında tıbbi muayenelerin sıkılaştırılmasını isteyen Salihi, kentteki kıraathane, internet kafeler ve parklar başta olmak üzere, eğlence merkezlerinin kapatılması kararının uygulanıp uygulanmadığının da denetlenmesinin önemine değindi.

Salihi, basının da halkı bilinçlendirme konusunda önemli görev üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm, 4 Mart'ta Süleymaniye'de gerçekleşmiş, ardından Bağdat'ta 2, Kerbela'da da 1 kişi daha yaşamını yitirmişti.

Hükümet, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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