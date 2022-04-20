Türkmen motiflerini Orta Çağ'dan bugüne taşıyan halılar müzede sergileniyor - Son Dakika
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Türkmen motiflerini Orta Çağ'dan bugüne taşıyan halılar müzede sergileniyor

20.04.2022 12:53

Türkmenistan'da, Türkmen motiflerini Orta Çağ'dan bugüne taşıyan 2 bine yakın halı, müzede sergileniyor.

Türkmenistan'da, Türkmen motiflerini Orta Çağ'dan bugüne taşıyan 2 bine yakın halı, müzede sergileniyor.

Başkent Aşkabat'ta bulunan Türkmen Milli Halı Müzesinde Eski Çağ, Orta Çağ ve bugüne ait 2 bine yakın halı bulunuyor.

Müze; Eski Çağ halıları, Yeni Çağ halıları, Ahal teke-Yomut-Daşoğuz halıları, Mary teke-Lebap halıları ve büyük halılar olmak üzere 5 bölümden oluşuyor.

Müze görevlisi Ogulsapar Çaribayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halıların, Türkmen kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çaribayeva, "Türkmen milli halılarının her bir deseni, kültürel ve tarihi değerleri kendinde taşıyor. Bu ise geçmişte Türkmen kadınlarının gayretiyle tarihi zenginliklerimizin ve kültürümüzün günümüze kadar taşınmasında önemli etken." dedi.

Eski Çağ halılar bölümünde 17-21. yüzyıllara ait halılarının yer aldığını belirten Çaribayeva, "Eski Çağ halılar bölümünde halı iplikleri bitkilerden toplanarak doğal yollarla yapıldı. Üstünden uzun zaman geçmesine rağmen Eski Çağ bölümündeki halılarımız parlaklığıyla, güzelliğiyle ve kalitesiyle gelen ziyaretçilerin dikkatini kendine çekiyor." diye konuştu.

Çaribayeva, Türkmenistan'da vilayetlerin kendine özgü desenlerinin olduğunu vurgulayarak "Türkmenistan'ın beş vilayetinin ayrı desenleri, o coğrafyadaki alanda yaşayan insanlar hakkında ince ayrıntılar ve anlamlar taşıyor." ifadesini kullandı.

Müzede, en küçük halı 0,01 metrekare ölçeğinde iken "Altın Asır" isimli 301 metrekarelik el dokuma halı ise en büyük halı olarak dikkati çekiyor.

2001 yılında yapımı tamamlanan "Altın Asır" halısı, 2003'te en büyük el dokuma halısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na geçti.

Müzede bulunan çift taraflı ve kabartmalı el dokuma halıları, ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği halılar arasında yer aldı.

Her metrekaresinde 1 milyon 355 bin düğüm olan halı, su geçirmez özelliğe sahip.

Türkmen halı dokuma sanatı, 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) maddi olmayan kültürel miras listesine dahil edildi.

Türkmen motiflerini Orta Çağ'dan bugüne taşıyan halılar müzede sergileniyor
Türkmen motiflerini Orta Çağ'dan bugüne taşıyan halılar müzede sergileniyor
Türkmen motiflerini Orta Çağ'dan bugüne taşıyan halılar müzede sergileniyor
Türkmen motiflerini Orta Çağ'dan bugüne taşıyan halılar müzede sergileniyor

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Türkmenistan, Orta Çağ, Türkmen, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmen motiflerini Orta Çağ'dan bugüne taşıyan halılar müzede sergileniyor - Son Dakika


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