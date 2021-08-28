Türkmen müzisyen ve ses sanatçısı Fethullah Altunses'in cenazesi defnedildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve üç gün önce ikamet ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde vefat eden Türkmen müzisyen ve ses sanatçısı Fethullah Altunses'in cenazesi Kerkük'te toprağa verildi.

Yaklaşık bir buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden usta müzisyen Altunses'in cenazesi, kılınan akşam namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda defnedildi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, basına yaptığı açıklamada, büyük müzisyen Altunses'in vefatının, Irak ve Türkmen sanatı için telafisi olmayan bir kayıp olduğunu ifade etti.

Türkmen Cephesi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de sanatçının milli şuura sahip olduğunu aktararak Altunses'in uluslararası kalitede eserleriyle Irak ve Türkmen müziğine hizmet ettiğini söyledi.

Irak Sanatçılar Sendikası Başkanı Cebbar Cudi ise Altunses'in Irak müziğine eşi ve benzeri olmayan hizmetler sunduğunu belirterek Irak'ın, yeri doldurulması mümkün olmayan bir sanatçıyı kaybettiğini anlattı.