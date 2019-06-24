Son Dakika Haberleri: Türkmen öğrencilerle İl Göç İdaresi personeli dostluk maçında karşılaştı
Son Dakika Güncel Haber

Türkmen öğrencilerle İl Göç İdaresi personeli dostluk maçında karşılaştı

43 dakika önce

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, "Uluslararası Kardeşlik Kupası Futbol Turnuvası"nı şampiyon olarak tamamlayan Türkmen öğrencilerle halı saha maçında bir araya geldi.

Türkmen öğrencilerle İl Göç İdaresi personeli dostluk maçında karşılaştı, System.String[]
Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli, "Uluslararası Kardeşlik Kupası Futbol Turnuvası"nı şampiyon olarak tamamlayan Türkmen öğrencilerle halı saha maçında bir araya geldi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen "Uluslararası Kardeşlik Kupası Futbol Turnuvası"nı şampiyon olarak tamamlayan Türkmenistan takımı, İl Göç İdaresi personeliyle dostluk maçında karşılaştı.
Trakya Üniversitesinde öğrenim gören Türkmen öğrencilerle İl Göç İdaresi personeli arasında geçen maç dostluk mesajlarıyla tamamlandı.
İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan'ın da izlediği maçın sonunda hatıra fotoğraf çektirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:39 Kaynak: AA
Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları açıklandı Seçim sonrası dolar düşüşe geçti! 3 haftanın en düşük seviyesinde Seçim günü elektrik tüketiminde rekor kırıldı Atilla Taş'tan güldüren Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Gönül hırsızı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 10:22:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkmen öğrencilerle İl Göç İdaresi personeli dostluk maçında karşılaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]