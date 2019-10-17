Türkmen ressamların gözünden Çankırı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkmenistan Kültür Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkmen Ressamların Fırçasından Türkiye" projesi kapsamında Türkmen ressamlar Çankırı'yı tuvale yansıttı.

Türkmenistan'dan Çankırı'ya gelen ressamlar Allamurat Muhammedow, Kakabay Gullayew ve Hojamuhammet Çürıyew, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezerek, beğendikleri mekanların tablolarını yaptı.

Kentin tarihi ve turistik mekanlarının yansıtıldığı 41 resim, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, tabiatta var olan güzelliklerin zamanla kaybolabileceğini belirterek, "Sanat bunu kalıcı hale getiriyor. Yüz yıl, bin yıl sonra da bu eserler kalacak inşallah. Bu güzellikleri o günlere taşıyacaklar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar da güzel bir iş birliği olduğunu, verilen emeklerin boşa çıkmadığını dile getirdi.

Türkmen ressam Allamurat Muhammedow ise Çankırı'nın güzelliklerini, Türkiye'nin tarihi izlerini tablolarına yansıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

Açılışa, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Vali Hamdi Bilge Aktaş'ın eşi Seval Aktaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.