Türkmen yetkili Maruf, Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonunun "bölgede barış için yapıldığını" söyledi - Son Dakika
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Türkmen yetkili Maruf, Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonunun "bölgede barış için yapıldığını" söyledi

26.04.2022 00:44
Türkmen yetkili Maruf, Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonunun "bölgede barış için yapıldığını" söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunun bölgede barış ve huzur için yapıldığını belirterek, "Biz Iraklı Türkmenler olarak...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunun bölgede barış ve huzur için yapıldığını belirterek, "Biz Iraklı Türkmenler olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız." dedi.

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine gönderdiği video mesajında, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Maruf, mesajında, "Son günlerde Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesine PKK terör örgütüne karşı yapılan bu operasyon, haklı olarak, bölgede barış için, huzur için, birlikte yaşamak için yapılan bir operasyon olmuştur. Biz Iraklı Türkmenler olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Türkmen Bakan, "Geçmişten bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti her zaman bölgede olan insanlara, vatandaşlara, bütün etnik gruplara, dini gruplara ayrım yapmadan büyük bir destek, büyük bir katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Maruf, mesajında, şehitlere yüce Allah'tan rahmet ve ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu.

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Türkmen, Türkiye, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmen yetkili Maruf, Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonunun 'bölgede barış için yapıldığını' söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkmen yetkili Maruf, Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonunun "bölgede barış için yapıldığını" söyledi - Son Dakika
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