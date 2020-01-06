Türkmen, "Yıl sonuna kadar hastanemizi hizmete açacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkmen, 'Yıl sonuna kadar hastanemizi hizmete açacağız' - Son Dakika

Türkmen, "Yıl sonuna kadar hastanemizi hizmete açacağız"

6 saat önce

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun beraberinde Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi 400 yataklı inşaatında incelemelerde bulundular.

Türkmen,

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun beraberinde Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi 400 yataklı inşaatında incelemelerde bulundular. İncelemelerin ardından açıklama yapan Milletvekili Türkmen; " İnşallah 2020 sonlarına doğru bitirmeyi düşünüyoruz. Tabiiki süresi var müteahhitlik süresi anlamında süre var ama biz daha erken bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah yerine getirilirse 2020 yılının sonuna doğru hastanemizi hizmete açacağız"dedi.


İncelemelerinin ardından açıklama yapan AK Parti Milletvekili Polat Türkmen; "Şuan da hastane inşaatını ziyaret ettik, inceledik. Zaman zaman geliyoruz ama bu şekilde toplu olarak birlikte ziyaret edelim hem de bilgi alalım istedik. Şu anda hastanenin yüzde 65'i bitmiş durumda. Şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ancak bunun bir zorluğu da zeminini çok sağlam taş yapı olmasından kaynaklanıyor devamlı olarak taş kırılıyor ama meskun mahal olduğu için de dinamit patlatılmıyor. Makinelerle kırılmak zorunda kalınıyor. Süratli gidiyor aslına bakarsanız süresi içerisinde ve süreden daha erken bitirme ihtimalimiz yüksek arkadaşlarla müteahhitlerle de onu görüştük. Sağlık Bakanımız geldiği zaman da orada müteahhitten bir söz almıştı. İnşallah 2020 sonlarına doğru bitirmeyi düşünüyoruz. Tabii ki süresi var müteahhitlik süresi anlamında süre var ama biz daha erken bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah yerine getirilirse 2020 yılının sonuna doğru hastanemizi hizmete açacağız. Süresi uzun ama biz bunu erkene çekmek istiyoruz müteahhit ile konuştuk. İnşallah bir aksilik çıkmazsa 2020'nin sonunda bitirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca Milletvekillerimizle Belediye Başkanlarımız ile birlikte Cuma günü bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bu toplantıda 2019'u değerlendirmek istiyoruz." dedi.


Otopark kısmına da değinen Milletvekili Polat Türkmen; "Otopark sorunu gibi bir sorunumu yok. Mevcut hastanenin otopark sorunu var mı var. Varsa buranında otopark sorunu var. Kız Meslek taşınır, Yayla Ortaokulu taşınır TTK'nın lojmanları taşınabilir. Oturup şehirle bunu konuşacağız. Biz illa şu olacak demiyoruz. Ortak akılla hangisi olabiliyorsa onları toplum ile beraber yaparız" dedi.


AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun beraberinde Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ile birlikte inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldılar. - ZONGULDAK

Polat Türkmen, Zonguldak, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çivi kullanılmadan yapılan ahşap cami zamana meydan okuyor
Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde

Son Dakika Haberleri
23:58 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu - Son Dakika
23:57 Deniz ulaşımına fırtına engeli - Son Dakika
23:56 DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ - Son Dakika
23:56 Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
23:55 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (7) - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 00:00:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkmen, "Yıl sonuna kadar hastanemizi hizmete açacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]