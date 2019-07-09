Son Dakika Haberleri: Türkmendağı'ndan dumanlar yükseliyor
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Türkmendağı'ndan dumanlar yükseliyor

1 saat önce

SURİYE'de Esad rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik başlattığı topçu saldırısı nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı.

Türkmendağı'ndan dumanlar yükseliyor, System.String[]
Lazkiye, Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel
SURİYE'de Esad rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik başlattığı topçu saldırısı nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görüldü.
Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Bayırbucak bölgesinde rejim karşıtı muhalifler ile rejim askerleri arasında çatışma çıktı. Esad rejimi Türkmendağı'ndaki sivil yerleşim yerlerine topçu ateşi başlattı. Düşen top mermileri ve yaşanan çatışmalar nedeniyle de Türkiye sınırına yakın Yamadı, Kulcuk ve kelez ile Murtlu köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanlar sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görülürken, Türkiye'ye sıçramaması için güvenlik birimleri önlem aldı.
Esad rejiminin ağır saldırılarına karşı saldırıya geçen muhaliflerin, Türkmendağı bölgesinde bulunan ve rejim güçlerinin elinde olan, Murtlu, Sarraf ve Kulcuk köyleri kırsalında ciddi ilerleme kaydettikleri öğrenildi.
Çatışmalar, zaman zaman şiddetini arttırarak devam ediyor.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:31 Kaynak: DHA
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