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Türkmenistan 2021'de 83 milyar 772,9 milyon metreküp doğal gaz üretti - Son Dakika

Türkmenistan 2021'de 83 milyar 772,9 milyon metreküp doğal gaz üretti

15.02.2022 15:11
Türkmenistan 2021'de 83 milyar 772,9 milyon metreküp doğal gaz üretti

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, ülkesinin doğal gaz üretiminde dünyada 4. sırada yer aldığını ve 2021'de doğal gaz üretiminde 83 milyar 772,9 milyon metreküpe ulaştıklarını söyledi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, ülkesinin doğal gaz üretiminde dünyada 4. sırada yer aldığını ve 2021'de doğal gaz üretiminde 83 milyar 772,9 milyon metreküpe ulaştıklarını söyledi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen brifingde, Türkmenistan'da 2021 yılında yaşanan politik, ekonomik ve kültürel alanlardaki gelişmeler değerlendirildi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, burada konuşmada, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirtti.

Amanlıyev, her yıl geleneksel olarak bir slogan belirlediklerini; 2022 yılı için de "Halkın Arkadağlı Çağı" ifadesini belirlediklerini bildirdi.

Ulusal ekonomilerindeki pozitif gelişmenin büyüme oranlarına da yansıdığını kaydeden Amanlıyev, "Dünya çapında gerçekleşen ekonomik sıkıntılardan dolayı küresel bir gerileme döneminde olunmasına rağmen ülkemizde alınan tedbir ve sarf edilen gayretlerden dolayı gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme oranı (yüzde 6,2) önceki yılla aynı seviyede oldu." dedi.

Amanlıyev, Türkmenistan'ın doğalgaz üretiminde dünyada 4. sırada olduğunu vurguladı.

Buğday ve pamuğun ülkeleri için çok önemli tarım ürünleri arasında yer aldığını kaydeden Amanlıyev, "Geçtiğimiz yılda doğal gaz üretiminde 83 milyar 772,9 milyon metreküp, buğday üretiminde 1 milyon 485 bin ton ve pamuk üretiminde 1 milyon 280 bin ton sayılarına ulaştık." diye konuştu.

Amanlıyev, ülkede birçok farklı ilde proje ve tesisin açılışının gerçekleştiğini belirterek bunlar arasında demir yolu hattı, haberleşme hattı, elektrik ve gaz enerji tesisleri, oteller ve AVM'lerin bulunduğunu kaydetti.

Ayrıca Amanlıyev, yeni yılda da amaçlarının ülkenin refahına yönelik proje ve programların daha kapsamlı bir şekilde uygulanması olduğunu ifade etti.

Brifinge, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Türkiye-Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

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Türkmenistan, Doğalgaz, Slogan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan 2021'de 83 milyar 772,9 milyon metreküp doğal gaz üretti - Son Dakika


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