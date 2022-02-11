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Türkmenistan, 2021'de 83 milyar 773 milyon metreküp doğal gaz üretti - Son Dakika

Türkmenistan, 2021'de 83 milyar 773 milyon metreküp doğal gaz üretti

11.02.2022 23:27
Türkmenistan, 2021'de 83 milyar 773 milyon metreküp doğal gaz üretti

Türkmenistan'ın doğal gazda üretimi geçen yıl 83 milyar 773 milyon metreküpe ulaşırken, ihracatı 2020'e göre yüzde 34,8 artttı.

Türkmenistan'ın doğal gazda üretimi geçen yıl 83 milyar 773 milyon metreküpe ulaşırken, ihracatı 2020'e göre yüzde 34,8 artttı.

Türkmenistan'ın resmi televizyonu Altın Asır'ın haberine göre Ulusal Konseyinin üst meclisi Halk Meclisinde enerji sektörüne ilişkin bir toplantı yapıldı.

Toplantıda, petrol ve doğal gaz sektöründen sorumlu Kabine Bakanı Şahım Abdrahmanov bir rapor açıkladı.

Rapora göre, Türkmenistan'da 2021'de 83 milyar 773 milyon metreküp doğal gaz üretildi.

Doğal gaz ihracatının 2020'ye göre yüzde 34,8 arttığı belirtilen raporda, geçen yıl üretilen doğal gaz miktarının Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazandığı ilk günden bu yana en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Türkmenistan'ın 2021'de Çin'e 34 milyar metreküp doğal gaz ihracatı yaptığı kaydedilen raporda, aynı dönemde Rusya'ya ise 10 milyar metreküp satış gerçekleştirildiği vurgulandı.

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Türkmenistan, Doğalgaz, Enerji, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan, 2021'de 83 milyar 773 milyon metreküp doğal gaz üretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkmenistan, 2021'de 83 milyar 773 milyon metreküp doğal gaz üretti - Son Dakika
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