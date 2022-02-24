Türkmenistan'a Dünya Ticaret Örgütünde "aktif gözlemci" statüsü verildi - Son Dakika
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Türkmenistan'a Dünya Ticaret Örgütünde "aktif gözlemci" statüsü verildi

24.02.2022 16:03
Türkmenistan'a Dünya Ticaret Örgütünde "aktif gözlemci" statüsü verildi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Türkmenistan'a "aktif gözlemci" statüsü verdi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Türkmenistan'a "aktif gözlemci" statüsü verdi.

Türkmenistan'ın resmi yayıncı kuruluşu Orient'in haberine göre, DTÖ Genel Konsey toplantısında, Türkmenistan hükümeti adına, Türkmenistan'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Atageldi Halcanov, katılımcılara hitap etti.

Halcanov, "Türkmenistan'ın DTÖ çalışmalarına gözlemci olarak katılması, ülkenin dünya ekonomisine ve uluslararası ekonomik ilişkiler sistemine daha yoğun bir şekilde entegre olmasını sağlayacak." dedi.

Müzakerelerin ardından, Genel Konsey üyesi ülkeler, DTÖ'yü kuran Marakeş Anlaşması'nın 12. maddesi uyarınca, Türkmenistan'ın başvurusunu oy birliğiyle kabul etti ve Türkmenistan'a "aktif gözlemci" statüsü verilmesini kararlaştırdı.

DTÖ'ye katılım başvurusu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov tarafından imzalanmış ve Genel Müdür Ngozi Okonjo-Iweala'ya teslim edilmişti.

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Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler, Türkmenistan, Orient, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'a Dünya Ticaret Örgütünde 'aktif gözlemci' statüsü verildi - Son Dakika


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