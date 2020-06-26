Türkmenistan Büyükelçisi, BBP Başkanı Destici'yi ziyaret etti - Son Dakika

Türkmenistan Büyükelçisi, BBP Başkanı Destici'yi ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

"Sevincimiz bir, tasamız bir ve inşallah bu ilişkilerimiz daha da güçlenerek devam edecektir"

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Amanlıyev:

"Türkmenistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettiğinde bizi ilk tanıyan ve aktif bir şekilde yanımızda olan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti"

ANKARA - Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Destici, "Türk Devletlerinin bağımsızlık kazanmasına biz ne kadar sevinmiş isek siz de o kadar sevinmişsinizdir. Sevincimiz bir tasamız bir ve inşallah bu ilişkilerimiz daha da güçlenerek devam edecektir" dedi.

BBP Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette Türkmenistan ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri konuşuldu. Türkmenistan'ı hiçbir zaman Türkiye'den ve ayrı görmediklerini belirten BBP Başkanı Destici, "Hem soydaşımız hem kardeşimiz hem de dindaşımız olan bir ülke. Türkmenistan bölgenin çok önemli bir ülkesi, hem bulunduğu jeopolitik konum hem de zengin yeraltı kaynakları konumundan. Ancak bizim için aynı dinin mensubu olmak her şeyin üzerinde. Özellikle son dönemlerde, bağımsızlık kazandıktan sonraki süreçte Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da olumlu ilerliyor ve büyük bir ivme kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Parti olarak kuruluş vizyonları gereği tüm Türk Devletlerine aynı mesafede olduklarını hatırlatan Başkan Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi de tabi ki Türk milletinin güvenliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı milletin istikbalinin yanında diğer Türk Cumhuriyetlerinin de özellikle bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra gelişmesini önemsiyoruz. Oradaki soydaşlarımızın ve kardeşlerimizin güvenliği, özgürlüğü, refahı bizler için çok önemli. Acılarımız ortak, sevincimiz ortak, şuan Doğu Türkistan'da bir zulüm var biz onlar için ne kadar üzülüyorsak sizler de bu duruma o derece üzülüyorsunuz. Türk devletlerinin bağımsızlık kazanmasına biz ne kadar sevinmiş isek siz de o kadar sevinmişsinizdir. Sevincimiz bir tasamız bir ve İnşallah bu ilişkilerimiz daha da güçlenerek devam edecektir. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Türkmenistan Devlet Başkanı'nın bu süreçteki katkıları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BBP'nin TBMM Başkanlık seçimindeki desteklediği aday: Mustafa Şentop

Gerçekleşecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi hakkında da konuşan Destici, "Meclis başkanlığı seçimlerin de hem BBP olarak hem şahsım olarak hem de AK Parti'nin hem de Cumhur İttifakı'nın adayı olan Mustafa Şentop'u destekleyeceğimizi dile getiriyorum. Kendisi başarılı bir TBMM Başkanlığı süreci geçirdi. İnşallah kalan süreci yine başarılı bir şekilde tamamlayacağına da inancımız ve güvencimiz tamdır. Hem adaylığı hem de şimdiden meclis başkanlığı hayırlı olsun" dedi.

"Türkmenistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettiğinde bizi ilk tanıyan ve aktif bir şekilde yanımızda olan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti"

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduğunu hatırlatan Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Amanlıyev, "Türkiye'de bulunmak ve ülkemiz Türkmenistan'ı burada temsil etmek benim için büyük bir gurur. Gerçekten her alanda çok güzel ilişkilerimiz var. Türkmenistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettiğinde bizi ilk tanıyan ve aktif bir şekilde yanımızda olan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ondan sonra Türkmenistan'ın bağımsızlığının ilk yıllarında uluslararası alanda adının yer almasında, oralarda aktif bir şekilde görev almasında gerçekten Türkiye'nin büyük katkıları olmuştur. Bugün itibari ile baktığımızda siyaset ve diplomatik alandaki ilişkiler çok güzel bir seviyede devam ediyor. Buradaki en önemli faktör iki ülkenin de liderlerinin arasında yakın dostluğun ve kardeşlik bağının bulunması sonucunda siyasi bir birliktelik sağlanmasıdır. Türkmenistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve kültürel sorumluluk ve paylaşım da çok güzel bir seviyededir" diye konuştu.

Ziyaret Türkmenistan heyetinin Başkan Destici'ye kitap takdimi ile son buldu.