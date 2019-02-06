Son Dakika Haberleri: Türkmenistan'da 1. Hazar Ekonomik Forumu Yapılacak

Türkmenistan'da 1. Hazar Ekonomik Forumu Yapılacak

42 dakika önce

Türkmenistan, ülkenin ulusal turizm bölgesi Avaza'da 1. Hazar Ekonomik Forumu'nun düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Türkmenistan'da 1. Hazar Ekonomik Forumu Yapılacak, System.String[]
Türkmenistan, ülkenin ulusal turizm bölgesi Avaza'da 1. Hazar Ekonomik Forumu'nun düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un önerisiyle yapılması planlanan forum için, 2018'de kıyıdaş ülkelerin Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmaya vardığı 12 Ağustos tarihi seçildi.

Açıklamaya göre forumun gündemi, katılımcı devletler arasında gelecek vaat eden etkileşim alanlarının temelini oluşturacak çok çeşitli konuları kapsayacak.

Forumda, ticari ve ekonomik ilişkilerin, yatırımların, büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi, sanayi, enerji ve turizm gibi konularda oturumların yapılması öngörülüyor.

Etkinliğe, Hazar'a kıyıdaş ülkelerin hükümet başkanları, üst düzey yöneticiler, bankacılık sektörü ve iş dünyası temsilcileri ile bilim adamları davet edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:21 Kaynak: AA

Berdimuhamedov, Avaza, Türkmenistan, Ekonomi
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