Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov 'un da katıldığı törende, depremde hayatını kaybedenler için çelenk bırakıldı. Törende, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitler de anıldı, ardından yemek verildi ve dua edildi.

Kaynak: AA

Berdimuhamedov, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkmenistan'da 1948 Aşkabat depreminde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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