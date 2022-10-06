Türkmenistan'da 1948 Aşkabat depreminde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Türkmenistan'da 1948 Aşkabat depreminde hayatını kaybedenler anıldı

06.10.2022 19:20
Türkmenistan'da 1948 Aşkabat depreminde hayatını kaybedenler anıldı

Türkmenistan'da 1948 Aşkabat depreminde hayatını kaybedenler, Halk Hatırası Anıt Kompleksi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Türkmenistan'da 1948 Aşkabat depreminde hayatını kaybedenler, Halk Hatırası Anıt Kompleksi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un da katıldığı törende, depremde hayatını kaybedenler için çelenk bırakıldı. Törende, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitler de anıldı, ardından yemek verildi ve dua edildi.

Aşkabat'ta Ekim 1948'de meydana gelen büyük depremde şehirde yaşayan 198 bin kişiden 176 bini hayatını kaybetmişti. Ülkede 6 Ekim resmi tatil ilan edilmişti.

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Kaynak: AA

Berdimuhamedov, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da 1948 Aşkabat depreminde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkmenistan'da 1948 Aşkabat depreminde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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