Türkmenistan'da "2021 Uluslararası Barış ve Güven Yılı" toplantısı - Son Dakika

Türkmenistan'da "2021 Uluslararası Barış ve Güven Yılı" toplantısı

29.01.2021 19:11
Türkmenistan'da

Türkmenistan'ın girişimiyle BM'de kabul edilen "2021 Uluslararası Barış ve Güven Yılı"nın başlaması dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Türkmenistan'ın girişimiyle BM'de kabul edilen "2021 Uluslararası Barış ve Güven Yılı"nın başlaması dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Aşkabat'ta çevrim içi gerçekleşen toplantıya Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve pek çok uluslararası örgütten yetkililer katıldı.

Toplantıda konuşan Meredov, 2021 Uluslararası Barış ve Güven Yılı'nın Türkmenistan tarafından uluslararası durumun bir analizi sonucu önerildiğini hatırlattı.

2020'nin artan çatışmalar dahil pek çok sorunun yaşandığı zor bir sene olduğunu belirten Meredov, bu girişimin kabul edilmesinin cesaretlendirici olduğunu ifade etti.

Girişimin ülkeler arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek için bir araç olduğunu vurgulayan Meredov, "Bugün uluslararası güveni tekrar oluşturmak için ortak bir girişim başlatıyoruz." dedi.

Meredov, girişime destek veren BM üyelerine minnettar olduklarını aktararak, 2021'de Türkmenistan'ın uluslararası hukuku güçlendirmek, silahsızlanma, teröre karşı savaş, önleyici diplomasi, gıda güvenliği gibi konularda elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Bozkır da paylaştığı video mesajda, 2021 Uluslararası Barış ve Güven Yılı girişimi için Türkmenistan'a teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde barış ve güvenin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirten Bozkır, "2021'de herkesi farklılıkları kenara bırakmaya, dayanışmaya ve beraber çalışmaya davet ediyorum. Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil." ifadelerini kullandı.

Ayrıca toplantıda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Süleymanpur ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Sekreteri Sergey Lebedev değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan, Aşkabat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da '2021 Uluslararası Barış ve Güven Yılı' toplantısı - Son Dakika


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