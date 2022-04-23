Türkmenistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

Türkmenistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Aşkabat Ortak Türkmen Türk Okulu'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği temsilcileri, müşavirler ve çok sayıda veli katıldı.

Etkinlik, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş Türk, Türkmen büyükleri için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı ve ardından iki ülkenin milli marşları okundu.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Aşkabat Eğitim Müşaviri Mustafa Kirazoğlu, geleceğin emanetçileri olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Etkinlik, Aşkabat Ortak Türkmen Türk Okulu'nun öğrencileri tarafından hazırlanan renkli görüntülere sahne oldu.

Çeşitli yarışmaların da düzenlendiği etkinlikte, çocukların çektiği halay ile yaptığı Anadolu ve Orta Asya ülkelerinin dansları izleyenlerin büyük beğenisini topladı.