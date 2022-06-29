Türkmenistan'da 6. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi (2)

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 6. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi düzenlendi.

Zirveye Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi katıldı. Aşkabat'taki Arkadağ Otel'de gerçekleştirilen zirvede enerji, ulaştırma, lojistik ve Hazar ülkeleri sınır güvenlik kurumlarının iş birliği konuları masaya yatırıldı.

Berdimuhamedov, zirvede yaptığı konuşmada Hazar bölgesinde ulaşım, lojistik, kültürel-insani alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine işaret ederek özellikle ekonomi sektörünün güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Berdimuhamedov, Hazar'a kıyısı olan ülkelerin özel sektör temsilcileri arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik adımların atılmasının önemine vurgu yaparak, bölgede iş konseyi kurulmasını önerdi.

Daha sonra Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın Hazar Denizi çevresinin korunması konusundaki tutumunun açıkça tanımlandığını ve tüm ekonomik ve endüstriyel faaliyetlerin deniz ekolojik güvenliği ve çevresel koruma ile yakından bağlantılı olması ve uluslararası standartları karşılaması gerektiğini vurguladı. Türkmen lider, ülkesinin Hazar'ın zengin doğal kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak için bir dizi çevresel önlem olarak Hazar Ekolojik Programı oluşturulmasını önerdiğini ve konuyla ilgili aktif görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

Zirvenin sonunda ortak bildiri imzalandı. Hazar'a kıyısı olan devletlerin çalışmalarının temel ilkelerinin özetlendiği bildiride, Hazar Denizi'nin barışçıl kullanımı, Hazar ile ilgili tüm sorunların barışçıl şekilde çözülmesi, Hazar bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması, uluslararası hukuk ilke ve normlarına göre kıyı devletlerin transit geçiş hakkı yer aldı.