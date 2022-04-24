Türkmenistan'da "Ahal-Teke" at bayramı dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Uluslararası Ahal-Teke Binicilik Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe, Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları katıldı.
Berdimuhamedov, spor kompleksinin girişindeki Ahal-Teke atlarını betimleyen güzel sanatlar ve fotoğraf sergisini gezdi.
At yarışlarıyla devam eden etkinlikte, koşuları kazanan binicilere televizyon ve para ödülü verildi.
Daha sonra, 10 Ahal-Teke atının katıldığı yılın en güzel atı yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmayı kazanan "Melebaş" isimli Ahal-Teke atının seyisine araba ödülü verildi.
Törenin sonunda Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a, Meclis Başkanı, Halk Maslahatı Başkan Yardımcısı ve Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları adına "Gururlu at" isimli halı takdim edildi.
Ahal-Teke at bayramı dolayısıyla ülkenin 5 vilayetinde çeşitli gösteriler, sergi ve at yarışları düzenlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türkmenistan'da 'Ahal-Teke' at bayramı kutlandı - Son Dakika