Türkmenistan'da "Ahal-Teke" at bayramı kutlandı - Son Dakika
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Türkmenistan'da "Ahal-Teke" at bayramı kutlandı

24.04.2022 22:02
Türkmenistan'da "Ahal-Teke" at bayramı kutlandı

Türkmenistan'da "Ahal-Teke" at bayramı dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkmenistan'da "Ahal-Teke" at bayramı dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Uluslararası Ahal-Teke Binicilik Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe, Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları katıldı.

Berdimuhamedov, spor kompleksinin girişindeki Ahal-Teke atlarını betimleyen güzel sanatlar ve fotoğraf sergisini gezdi.

At yarışlarıyla devam eden etkinlikte, koşuları kazanan binicilere televizyon ve para ödülü verildi.

Daha sonra, 10 Ahal-Teke atının katıldığı yılın en güzel atı yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmayı kazanan "Melebaş" isimli Ahal-Teke atının seyisine araba ödülü verildi.

Törenin sonunda Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a, Meclis Başkanı, Halk Maslahatı Başkan Yardımcısı ve Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları adına "Gururlu at" isimli halı takdim edildi.

Ahal-Teke at bayramı dolayısıyla ülkenin 5 vilayetinde çeşitli gösteriler, sergi ve at yarışları düzenlendi.

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Togo Cumhuriyeti, Berdimuhamedov, Türkmenistan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da 'Ahal-Teke' at bayramı kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkmenistan'da "Ahal-Teke" at bayramı kutlandı - Son Dakika
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