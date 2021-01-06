Türkmenistan'da Aşkabat Belgesi"nin BM'de kabul edilmesiyle ilgili toplantı düzenlendi - Son Dakika

Türkmenistan'da Aşkabat Belgesi"nin BM'de kabul edilmesiyle ilgili toplantı düzenlendi

06.01.2021 15:07
Türkmenistan'da Aşkabat Belgesi

Türkmenistan'da, Aşkabat Belgesi'nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilmesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Türkmenistan'da, Aşkabat Belgesi'nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilmesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Başkent Aşkabat'ta video konferans yöntemiyle yapılan, BM Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi (UNRCCA) Başkanı Natalya German'ın başkanlık ettiği toplantıya çok sayıda gazeteci ve davetli katıldı.

Geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi karşısında Orta Asya ülkelerinin dayanışma gösterdiğine dikkati çeken German, özellikle Afganistan'a yardım ettiklerini söyledi.

German, 2020'nin verdiği en iyi dersin uluslararası dayanışmanın önemini göstermesi olduğunu belirterek Orta Asya ülkelerinin yardımlaşma girişimlerinde UNRCCA'nın kilit görev aldığını hatırlattı.

Ayrıca German, Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsü kazanmasının 25'inci yılı dolayısıyla 12 Aralık 2020'de gerçekleştirilen "Uluslararası Barış, Güvenlik ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Tarafsızlık Politikasının Önemi" konferansında yayımlanan Aşkabat Belgesi'nin eşsiz bir belge olduğunu kaydetti.

German, belgenin tarafsızlık ilkesi ve komşular arası ilişkilerin önemi konularına dikkati çektiğini belirtti.

2021'in zorlu geçmesini beklediklerini, bu nedenle ülkeler arası iş birliğinin artırılmasının önemli olduğunu vurgulayan German, "BM, enerji, sağlık, gıda güvenliği konularında çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Türkmenistan, Aşkabat, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da Aşkabat Belgesi'nin BM'de kabul edilmesiyle ilgili toplantı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor Son Dakika! Hrant Dink cinayeti davasında, 2 jandarma istihbarat görevlisinin tutuklanmasına karar verildi Bilette yaptığı hatayla bir kenti ayağa kaldıran Milli Piyango geri adım attı: Çıldır Gölü Ardahan'a aittir Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak
Inter, Juventus ve Leverkusen'in istediği Yusuf Yazıcı için Lille 45 milyon euro istiyor Inter, Juventus ve Leverkusen'in istediği Yusuf Yazıcı için Lille 45 milyon euro istiyor         
15:00
4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu         
14:40
Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kiraladı Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kiraladı         
14:29
Dördüncü kattan düşerek ölen kadının kocası: Alkol aldığım için tartıştık, balkondan atladı Dördüncü kattan düşerek ölen kadının kocası: Alkol aldığım için tartıştık, balkondan atladı         
14:14
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
13:01
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi Muğla'da bulunan yediemin otoparklarında binlerce otomobil, motosiklet ve tekne çürümeye terk edildi         
11:15
30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek 30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek         
11:11
Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5 Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5         
10:27
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı         
09:34
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 15:16:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkmenistan'da Aşkabat Belgesi"nin BM'de kabul edilmesiyle ilgili toplantı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei