Türkmenistan'da medya forumu düzenlendi - Son Dakika
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Türkmenistan'da medya forumu düzenlendi

05.09.2022 18:14
Türkmenistan'da medya forumu düzenlendi

Türkmenistan'da "Bağımsız Türkmenistan, Uluslararası Haber Alanında" konulu forum düzenlendiBaşkent Aşkabat'taki bir otelde düzenlenen foruma Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mehricemal Mammedova, televizyon kanalları ve gazete genel yayın yönetmenleri, yerel ve yabancı...

Türkmenistan'da "Bağımsız Türkmenistan, Uluslararası Haber Alanında" konulu forum düzenlendi

Başkent Aşkabat'taki bir otelde düzenlenen foruma Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mehricemal Mammedova, televizyon kanalları ve gazete genel yayın yönetmenleri, yerel ve yabancı yayıncı kuruluş ve dünyanın farklı ülkelerinden medya temsilcileri katıldı.

Türkmenistan gazetesinin genel yayın yönetmeni Kakamurat Rejebov'un moderatörlüğünde yapılan forumda, Türkmenistan'ın medya sektöründe hayata geçirdiği projeler ve yabancı yayıncı kuruluşlarla iş birliği konuları ele alındı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Rektörü Jumamurat Gurbangeldiyev, uluslararası medya alanında başarılı olmak için geleceğin profesyonellerinin hazırlanması gerektiğine değindi.

Gurbangeldiyev, ulusal gazeteciliğin geliştirilmesi, TV ve radyo yayınlarının kalitelerinin yükseltilmesi anlamında yabancı ülke tecrübesinden faydalanmanın önemli olduğunu kaydetti.

Foruma çevrim içi katılan yabancı yayıncı kuruluşların temsilcileri, Türkmenistan'ın uluslararası haber alanındaki konumunu tartıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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