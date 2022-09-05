Başkent Aşkabat 'taki bir otelde düzenlenen foruma Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mehricemal Mammedova, televizyon kanalları ve gazete genel yayın yönetmenleri, yerel ve yabancı yayıncı kuruluş ve dünyanın farklı ülkelerinden medya temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkmenistan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkmenistan'da medya forumu düzenlendi - Son Dakika

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