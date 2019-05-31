Türkmenistan'da BDT hükümet başkanları toplantısı
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Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) üye ülkelerin hükümet başkanları ve temsilcileri bir araya geldi.
Türkmenistan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:27 Kaynak: AA
'ın başkenti Aşkabat'ta, Bağımsız Devletler Topluluğu
'na (BDT) üye ülkelerin hükümet başkanları ve temsilcileri bir araya geldi. Rusya Başbakanlık
basın servisinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov
, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev
'in yanı sıra Azerbaycan
, Kazakistan
, Kırgızistan
, Özbekistan
, Tacikistan
, Belarus
ve Moldova
başbakan ve yardımcıları katıldı.
BDT ülkeleri arasındaki iş birliği, fikri mülkiyet haklarının korunması, gümrük kontrolü konularının ele alındığı belirtilen açıklamada, 9 anlaşma ve protokolün imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada Medvedev'in, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştüğü belirtildi.
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