Türkmenistan'da bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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Türkmenistan'da bisiklet turu düzenlendi

03.06.2022 20:10
Türkmenistan'da bisiklet turu düzenlendi

Türkmenistan'da, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Türkmenistan'da, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, başkent Aşkabat'ta "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Bisiklet turuna halkın yanı sıra bisikletseverler ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov da katıldı.

Bisiklet turu Ruhuyet Sarayı'nda son buldu.

Berdimuhamedov, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkmen halkına sağlık, sıhhat ve refah diledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2018 yılında 3 Haziran'ı "Dünya Bisiklet Günü" olarak ilan etmişti.

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Kaynak: AA

Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

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