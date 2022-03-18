Türkmenistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Türkmenistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

18.03.2022 15:14
Türkmenistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

Türkmenistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkmenistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği kültür bölümünde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi Togan Oral, müşavirler ve Aşkabat'taki Türk vatandaşları katıldı.

Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Büyükelçi Oral, Çanakkale'yi görmeden, o havayı teneffüs etmeden ve o atmosferi yaşamadan Çanakkale'yi anlamanın zor olduğunu ifade ederek, "Çanakkale olmasaydı, ne Türkiye Cumhuriyeti olurdu ne biz olurduk." dedi.

Çanakkale Savaşı'nda Türk askerlerinin ölümden korkmadan ve hiç tereddüt etmeden savaştıklarını vurgulayan Büyükelçi Oral, " Çanakkale Zaferi'ni kazandıran ruh, bu ruhtur. Mustafa Kemal'in verdiği tarihi 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' emri, bu ruhu gören o komutanın emridir." diye konuştu.

Programın devamında misafirler Çanakkale belgeselini izlerken, etkinlik Aşkabat'ta bulunan Türkmen-Türk okulunun öğrencilerinin hazırladıkları çeşitli gösteriler eşliğinde devam etti.

Türkmenistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı
Türkmenistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

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Türkmenistan, Çanakkale, 18 mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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