Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un imzaladığı "Türkmenistan Vatandaşlığının Kabulüne Dair Kararname" ve "Türkmenistan'da Oturma Ruhsatı Verilmesi" kararı çerçevesinde ülke topraklarında daimi olarak ikamet eden 1530 yabancı uyruklu kişiye Türkmenistan pasaportunun verildiğini aktaran Atagarayev, ayrıca 315 yabancı ülke vatandaşına da Türkmenistan'da oturma izninin verildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkmenistan'da daimi ikamet eden yabancı uyruklulara Türkmenistan pasaportu verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.