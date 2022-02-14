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Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu devlet başkanlığına aday gösterildi - Son Dakika

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu devlet başkanlığına aday gösterildi

14.02.2022 21:30
Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu devlet başkanlığına aday gösterildi

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un oğlu ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov, 12 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde devlet başkanlığına aday oldu.

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un oğlu ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov, 12 Mart'ta düzenlenecek seçimlerde devlet başkanlığına aday oldu.

İktidardaki Türkmenistan Demokrat Partisinin 9'uncu olağanüstü kongresinde parti üyeleri, Serdar Berdimuhamedov'u devlet başkanlığına aday gösterdi.

Kongre üyelerine teşekkür eden Serdar Berdimuhamedov, "Devlet başkanı seçilirsem ülkemizi, atalarımızın mirasına ve ilkelerine dayanarak tüm yeteneklerimden ödün vermeden ülkemizin insanları için çalışacağıma sizi temin ederim. Benim ana hedefim devletimizi kalkındırmak ve halkımızın müreffeh bir hayat sürmesidir." dedi.

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Gurbanguli Berdimuhamedov, Berdimuhamedov, Türkmenistan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu devlet başkanlığına aday gösterildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkmenistan'da Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un oğlu devlet başkanlığına aday gösterildi - Son Dakika
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