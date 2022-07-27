Türkmenistan'da "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkmenistan'da "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi

27.07.2022 14:56
Türkmenistan'da "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından imzalanan "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi.

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından imzalanan "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi.

Türkmenistan gazetesinde yayımlanan "e-Devlet" yasası, devlet kurumlarında kullanılan belgelerin, Türkmenistan mevzuatına uygun olarak elektronik belgeler şeklinde oluşturulmasını, gönderilmesini ve saklanmasını amaçlıyor.

Devlet hizmetlerinin çalışmalarını düzenleyen yeni yasa, 5 bölüm ve 28 maddeden oluşuyor.

Devlet kurumları arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştıracak yeni mevzuat, belge ve bilgilerin ortak bir platform üzerinden devlet kurumlarının faydalanabilmesini sağlayacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Berdimuhamedov, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da 'e-Devlet' yasası yürürlüğe girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...
14:47 Dünyanın tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Bakan Hulusi Akar personelleri 3 dilde selamladı
14:25 Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:19 Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:15 Nagihan Karadere'den Survivor açıklaması: Artık hayatıma bakacağım
14:15 Halktan haraç kesen terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 2 sözde "halk cephesi sorumlusu" tutuklandı
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
14:03 Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı: Büyük paralar kazanacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:57:23. #1.11#
SON DAKİKA: Türkmenistan'da "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement