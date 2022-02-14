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Türkmenistan'da Devlet Başkanlığı için adaylık süreci başladı - Son Dakika

Türkmenistan'da Devlet Başkanlığı için adaylık süreci başladı

14.02.2022 16:00
Türkmenistan'da Devlet Başkanlığı için adaylık süreci başladı

Türkmenistan'da 12 Mart'ta yapılacak erken devlet başkanlığı seçimi hazırlıkları kapsamında adaylık süreci başladı.

Türkmenistan'da 12 Mart'ta yapılacak erken devlet başkanlığı seçimi hazırlıkları kapsamında adaylık süreci başladı.

Türkmenistan resmi kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu, erken devlet başkanlığı seçimi konusunu ele almak için toplandı.

Komisyon, 14 Şubat 2022'den itibaren adaylık, kayıt, seçmen toplantıları gibi etkinlikleri içeren seçim kampanyasının başladığını resmi olarak duyurdu.

Toplantıda, seçimlerin yürütülmesi için bir program takvimi çıkarıldı.

Seçim sadece siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ulusal gözlemcileri tarafından değil, uluslararası uzmanlar ve gözlemciler tarafından da izlenecek.

Bugünden itibaren siyasi partiler devlet başkanlığı görevine adaylarını belirlemek için toplantılar düzenlemeye başladı.

Ülkede Türkmenistan Demokrat Partisi, Türkmenistan Sanayi ve Girişimciler Partisi ve Türkmenistan Tarım Partisi olmak üzere 3 siyasi parti bulunuyor.

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Hizb-i İslami Partisi, Türkmenistan, Altın, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da Devlet Başkanlığı için adaylık süreci başladı - Son Dakika


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