Üye Girişi
Türkmenistan'da devlet başkanlığı yarışı için 9 aday açıklandı - Son Dakika

Türkmenistan'da devlet başkanlığı yarışı için 9 aday açıklandı

21.02.2022 23:10
Türkmenistan'da devlet başkanlığı yarışı için 9 aday açıklandı

Türkmenistan'da 12 Mart 2022'de yapılacak erken devlet başkanlığı seçimi için şu ana kadar 9 kişinin adaylığı açıklandı.

Türkmenistan'da 12 Mart 2022'de yapılacak erken devlet başkanlığı seçimi için şu ana kadar 9 kişinin adaylığı açıklandı.

Türkmenistan'da erken devlet başkanlığı seçimi çalışmaları devam ediyor. Ülkede 3 siyasi parti adaylarını açıklarken, sivil inisiyatif grupları tarafından da 6 aday devlet başkanlığına aday gösterildi.

Devlet başkanlığı seçimleri için ilk açıklanan aday Türkmenistan Demokrat Partisi adayı Serdar Berdimuhamedov olurken, Türkmenistan Tarım Partisi, Agacan Bekmuradov'u, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Partisi ise Babamurat Meredov'u aday olarak tanıttı.

Sivil inisiyatif grupları da sırasıyla Mary ilinden Kakageldi Sariyev'i, Balkan ilinden Berdimammet Gurbanov'u, Ahal ilinden Maksatmurat Övezgeldiyev'i, Lebap ilinden Perhat Begenjov'u, Daşoğuz ilinden Maksat Ödeşov'u ve başkent Aşkabat'tan Hıdır Nunnayev'i aday olarak gösterdi.

Türkmenistan Seçim Kanunu'nun 46. maddesi uyarınca, sivil inisiyatif grupları tarafından Devlet Başkanlığı görevi için önerilen adaylar seçmenlerin en az on bin imzası ile desteklenmesi gerekiyor.

İktidardaki Türkmenistan Demokrat Partisinin 14 Şubat'taki 9'uncu olağanüstü kongresinde parti üyeleri, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un oğlu ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov'u devlet başkanlığına aday göstermişti.

YORUMLAR
500
Türkmenistan'da devlet başkanlığı yarışı için 9 aday açıklandı Türkmenistan'da devlet başkanlığı yarışı için 9 aday açıklandı

Hizb-i İslami Partisi, Berdimuhamedov, Türkmenistan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da devlet başkanlığı yarışı için 9 aday açıklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:48 İrfan Can deliye döndü! Maçın ardından Mohamed'e saldırdı
22:32 Galatasaray'dan mucizevi geri dönüş! 36 yaşındaki Gomis, galibiyeti getirdi
22:24 Son Dakika: Putin'den önemli açıklama: Ülkelere SSCB'den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı
22:08 Galatasaray galibiyet hasretini dindirdi! Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendi
22:05 Son Dakika: Putin, Ukrayna'yı kameralar karşısında tehdit etti: Onlara gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız
21:33 Son Dakika: Putin'den kritik Donbas açıklaması: Ukrayna, Rusya için tarihin bir parçasıdır
21:08 Taşıt kredileri için limit değişikliği yapıldı! İşte belirlenen yeni oranlar
20:56 Fatih Altaylı'dan ağır sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır
20:45 Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi
20:00 Taraftar ne yapacağını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 23:16:32. #1.12#
SON DAKİKA: Türkmenistan'da devlet başkanlığı yarışı için 9 aday açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement