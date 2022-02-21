Türkmenistan'da devlet başkanlığı yarışı için 9 aday açıklandı - Son Dakika

Türkmenistan'da 12 Mart 2022'de yapılacak erken devlet başkanlığı seçimi için şu ana kadar 9 kişinin adaylığı açıklandı.

Türkmenistan'da erken devlet başkanlığı seçimi çalışmaları devam ediyor. Ülkede 3 siyasi parti adaylarını açıklarken, sivil inisiyatif grupları tarafından da 6 aday devlet başkanlığına aday gösterildi.

Devlet başkanlığı seçimleri için ilk açıklanan aday Türkmenistan Demokrat Partisi adayı Serdar Berdimuhamedov olurken, Türkmenistan Tarım Partisi, Agacan Bekmuradov'u, Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Partisi ise Babamurat Meredov'u aday olarak tanıttı.

Sivil inisiyatif grupları da sırasıyla Mary ilinden Kakageldi Sariyev'i, Balkan ilinden Berdimammet Gurbanov'u, Ahal ilinden Maksatmurat Övezgeldiyev'i, Lebap ilinden Perhat Begenjov'u, Daşoğuz ilinden Maksat Ödeşov'u ve başkent Aşkabat'tan Hıdır Nunnayev'i aday olarak gösterdi.

Türkmenistan Seçim Kanunu'nun 46. maddesi uyarınca, sivil inisiyatif grupları tarafından Devlet Başkanlığı görevi için önerilen adaylar seçmenlerin en az on bin imzası ile desteklenmesi gerekiyor.

İktidardaki Türkmenistan Demokrat Partisinin 14 Şubat'taki 9'uncu olağanüstü kongresinde parti üyeleri, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un oğlu ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov'u devlet başkanlığına aday göstermişti.