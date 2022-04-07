Türkmenistan'da İçişleri Bakanı, hız yapan sürücülerin denetlenmemesi nedeniyle görevden alındı - Son Dakika
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Türkmenistan'da İçişleri Bakanı, hız yapan sürücülerin denetlenmemesi nedeniyle görevden alındı

07.04.2022 12:18
Türkmenistan'da İçişleri Bakanı, hız yapan sürücülerin denetlenmemesi nedeniyle görevden alındı

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Aşkabat'ta aşırı hız yapan sürücülerin yeterince denetlenmemesi nedeniyle İçişleri Bakanı Övezdurdy Hocaniyazov'u görevden aldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Aşkabat'ta aşırı hız yapan sürücülerin yeterince denetlenmemesi nedeniyle İçişleri Bakanı Övezdurdy Hocaniyazov'u görevden aldı.

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un da katıldığı Devlet Güvenlik Konseyi Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Hocaniyaz'un sorumluluklarını yerine getirmediği için görevden aldığını belirten Berdimuhamedov, "Bakanlık çalışanları görevlerini düzgün yapmıyor, neticede kamu düzeninin bozulması ve sokaklarda sürücüler tarafından trafik kurallarının ihlali gibi sorunlar ortaya çıkıyor." dedi.

Trafik kurallarının teşvik edilmesi için etkin çalışmalar yürütülmüyor

Berdimuhamedov, konuşması sonrasında İçişleri Bakanlığının trafik polisi işleri hakkında yapılan denetleme raporunu sunması için Başsavcı Batır Atdayev'e söz verdi.

Başsavcı Atdayev de raporunda, 2 Nisan'da Aşkabat'ın Kuliyev, Andalyp ve Gurbansoltan caddelerinde denetleme işlerini yaptıklarını söyledi.

Söz konusu caddelerde 60 kilometre hız sınırı olmasına rağmen aşırı yüksek (100-180 kilometre) hız yapan 26 sürücünün tespit edildiğini aktaran Atdayev, trafik güvenliğinin ve kurallarının sokaklarda uygulanmadığını, trafik kurallarının teşvik edilmesi için etkin çalışmalar yürütülmediğini vurguladı.

Devlet Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda hız sınırını ihlal edenlerin ekrana yansıtılan görüntülerinde, sürücüler kimlik bilgilerini açıklarken, trafik kurallarını ihlal ettikleri için pişman olduklarını söyledi.

Hız sınırını ihlal eden 26 sürücü, Türkmenistan yasalarına göre yargılandı.

Öte yandan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, İçişleri Bakanı olarak Lebap Vilayeti Emniyet Müdürü Muhammet Hıdırov'u atadı.

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Güvenlik Konseyi, Berdimuhamedov, Süleyman Soylu, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da İçişleri Bakanı, hız yapan sürücülerin denetlenmemesi nedeniyle görevden alındı - Son Dakika


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