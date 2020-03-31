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Türkmenistan'da 'koronavirüs' kelimesine yasak, üzerlik otu tütsüsü ile önlem
6 saat önce
Covid-19 salgının ulaşmadığı ülke neredeyse kalmazken, resmi verilere göre hiçbir hastanın bulunmadığı Türkmenistan "koronavirüs" kelimesine sansür getirdi
Covid-19 salgının ulaşmadığı ülke neredeyse kalmazken, resmi verilere göre hiçbir hastanın bulunmadığı Türkmenistan "koronavirüs" kelimesine sansür getirdi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Türkmenistan'ın bu sansürle halkını tehlikeye attığını savundu. RSF tarafından yapılan açıklamaya göre devlet kontrolündeki basın kuruluşları, haberlerinde artık "koronavirüs" kelimesini kullanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:14
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