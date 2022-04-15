Türkmenistan'da tiyatro ve sirkler yeniden hizmete açıldı - Son Dakika
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Türkmenistan'da tiyatro ve sirkler yeniden hizmete açıldı

15.04.2022 23:06

Türkmenistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan sosyal tesisler yeniden hizmete açıldı.

Türkmenistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan sosyal tesisler yeniden hizmete açıldı.

Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal tesisler arasında tiyatro salonları ve sirk merkezleri sayıldı.

Hizmete açılan tiyatro salonlarının yüzde 30'luk kısmının seyircilerle doldurulmasına izin verildiği kaydedilen açıklamada, tiyatro salonlarında, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun devam ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, sirk merkezlerinin ise 2 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden hizmete girdiği vurgulandı.

Türkmenistan'da 13 Temmuz 2020'den itibaren ülke genelindeki sosyal tesisler kapatılmıştı.

Türkmenistan'da tiyatro ve sirkler yeniden hizmete açıldı
Türkmenistan'da tiyatro ve sirkler yeniden hizmete açıldı
Türkmenistan'da tiyatro ve sirkler yeniden hizmete açıldı

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Türkmenistan, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkmenistan'da tiyatro ve sirkler yeniden hizmete açıldı - Son Dakika


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