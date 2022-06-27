Tüm vilayetler başta olmak üzere başkent Aşkabat 'ta, şair Mahtumkulu Firaki'nin heykeline çelenk bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz'

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkmenistan'da 'Kültür, Sanatçılar ve Mahtumkulu Firaki Şiir Günü' kutlandı - Son Dakika

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