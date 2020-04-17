Türkmenistan'da ligler başlıyor! Koronavirüs...

Spor Arena/ Efkan BUCAK - Dünya üzerinde şu anda Belarus, Tayvan, Nikaragua ve Tacikistan'da futbol ligleri devam ediyor ancak bunlardan sadece Belarus'ta taraftara izin var. Burundi'de lig ise genel seçimler nedeniyle durdurulmuştu.



ERKEKLER DEVAM, KADINLAR DURUN



BELARUS'tan bahsetmişken... Erkekler seyircili olarak maçlarına devam ededursun, önceki gün başlaması gereken Kadınlar Süper Ligi sürpriz bir şekilde (!) koronavirüs nedeniyle ertelendi. Her ne kadar Devlet Başkanı Lukashenko aşırı tedbire gerek duyulmadığını belirtse de kadın futbolcuların birçoğunun, olası virüs taşıyıcılarıyla temasta bulunması nedeniyle ligin oynatılmaması kararı alındı.



ŞİMDİ HASAT ZAMANI



Almanya Kadınlar Bundesliga takımlarından SC Sand'ın oyuncuları, salgın günlerinde sıkıntı yaşayan yerel çiftçilere yardım etmek için kolları sıvadı... Futbolcular Paskalya Bayramı'nda antrenmana gitmeden önce tarlaya inerek kuşkonmaz hasadına yardım ederken ortaya ilginç görüntüler çıktı.



KALEYE DEĞİL KOLTUĞA GEÇİYOR!



Formula 1'de hafta sonu sanal ortamda yapılacak olan Çin Grand Prix'sinin sürpriz bir konuğu var... Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois Red Bull takımı adına yarışacak. Red Bull adına önceki iki yarışta bisikletçi Chris Hoy ve kriketçi Ben Stokes yarışmıştı.



ETO'O VE BIYOMBO ÜLKELERİNİ UNUTMADI



NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın yıldız oyuncusu Bismack Biyombo, ülkesi Demokratik Kongo'ya 1 milyon dolar değerinde maske ve sağlık malzemesi bağışladı. Samuel Eto'o ise ülkesi Kamerun'da 50 bin kişiye maske, 50 bin kişiye ise gıda, sabun ve dezenfektan dağıtacak. Serie A ekibi Inter de 1 milyon maske bağışladı.



